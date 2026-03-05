Жорстокий розбій на Броварщині: чоловіка катували у власній оселі, нападників затримано

Один із нападників зв’язав чоловікові руки й ноги мотузкою та завдав ударів електричним дротом

На Київщині поліцейські затримали двох зловмисників, які вчинили розбійний напад на мешканця селища Калита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Як з'ясувало слідство, двоє мешканців села Семиполки віком 18 та 21 рік прийшли до помешкання потерпілого та, увійшовши до квартири, почали погрожувати застосуванням фізичного насильства й вимагати віддати мобільний телефон. Отримавши відмову, нападники завдали 40-річному господарю численних ударів руками по голові та обличчю, після чого силоміць відібрали мобільний телефон.

Далі, за словами правоохоронців, зловмисники повалили чоловіка на підлогу, перетягнули до іншої кімнати та продовжили наносити удари по різних частинах тіла. Один із нападників зв’язав йому руки й ноги мотузкою та завдав ударів електричним дротом.

«Після вчиненого зловмисники залишили місце події, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд», – повідомили поліцейські.

Внаслідок протиправних дій постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Поліцейські встановили та затримали зловмисників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападників поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили двом фігурантам про підозру, в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримано 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад на киянку в Дарницькому районі. Жінка пізно ввечері поверталася з роботи, на одній із вулиць району до неї підійшов невідомий чоловік та приставив до її шиї ніж. Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон. Після цього зловмисник зірвав із плеча заявниці сумку, в якій знаходилися документи, банківські картки та близько 5 тис. грн готівки, та втік з місця події.

До слова, менеджерка столичної компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці.