У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини

У селі Маківка Білоцерківського району сталася смертельна пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, виявили у салоні палаючого автомобіля тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

За даними ДСНС, повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Польовій у селі Маківка Рокитнянської територіальної громади надійшло до Служби порятунку 16 грудня о 17:43. На місце події виїхали чергові караули рятувальників із селища Рокитне та міста Узин.

«По прибуттю рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль. Під час гасіння пожежі в салоні автомобіля виявлено людину без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Вже о 18:20 рлжежу було ліквідовано, на місці події працювали дев'ятеро рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 67-річний чоловік. Поліція Білоцерківського району розпочала досудове розслідування за фактом пожежі у селі Софійка Таращанської територіальної громади, внаслідок якої загинув власник будинку.