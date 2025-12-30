Головна Київ Новини
Мільйони під ялинку. Бородянка отримала чергові вливання на відбудову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Мільйони під ялинку. Бородянка отримала чергові вливання на відбудову
Відновлення Бородянки триває понад три роки
колаж: glavcom.ua

Ідеться про ремонт і будівництво житла на вулиці Центральна

У Бородянці Київської області замовники під кінець року щедро профінансували підрядні організації, які не перший рік працюють на відбудові населеного пункту. Як повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro, на додаткові роботи з реконструкції вулично-дорожньої мережі (вул. Центральна) спрямовано 93,4 млн грн. Основний контракт Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області уклала із ТОВ «Ростдорстрой» ще навесні 2025 року. За договором підрядник мав виконати роботи за 429,9 млн грн. Це 4,8 км дороги з новими мережами каналізації, освітленням, зв’язком, водою і газом.

За даними вебпорталу публічних коштів Spending, за цей рік Служба відновлення двічі перерахувала гроші підряднику: спочатку 4,2 млн грн, а потім – 88,2 млн грн.

Згідно з відомостями аналітичної платформи YouControl, ТОВ «Ростдорстрой» було засноване в 2005 році в Одесі. Кінцевими бенефіціарними власниками є Євген Коновалов і Юрій Шумахер. Засновником компанії значиться австрійська фірма ТОВ «Юттема АУ ГмбХ», а генеральним директором – Олексій Андрюшин.

Як відомо, Юрій Шумахер обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Довіряй справам», яку до 14 листопада 2025 року очолював колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов. 14 жовтня 2025 року президент позбавив одеського мера українського громадянства.

25 грудня департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації додав ТОВ «БМбуд» 61,91 млн грн на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Центральна 324. Згадана компанія виграла тендер на вказаний об’єкт ще наприкінці 2024 року. Тоді загальна вартість робіт складала 125,2 млн грн. Відведені дедлайни – до кінця 2025 року. Наразі ж після виділення коштів на додаткові роботи змістилися кінцеві терміни виконання робіт – до кінця 2026-го.

Всього підрядник  «БМбуд» уже отримав майже 187 млн грн від департаменту регіонального розвитку Київського ОДА на зведення будинку на вул. Центральна 324. Згідно з даними YouControl, компанія зареєстрована у селі Настасів, Тернопільська область. Її власниками є колишній працівник районної філії «Тернопільського облавтодору» Валерій Носик та ТОВ «Сарсама Сервіс», власницею якого є Надія Бабійчук, дружина колишнього керуючого справами виконкому Тернопільської облради Івана Бабійчука.

За даними видання «Наші гроші», ТОВ «БМбуд» стало широко відоме після скандалу в 2018 році. Тоді Тернопільська Служба автомобільних доріг під керівництвом Богдана Юлика (сина колишнього керівника управління СБУ) подробила дороги на 40-метрові ділянки, щоб уникнути відкритих торгів. У результаті компанія «БМбуд» отримала 177 підрядів на загальну суму 27 млн грн. Тоді формальними власниками фірми були друзі Юлика – Андрій Самарик і Олександр Івахів, тренери місцевих спортивних клубів.

26 грудня департамент регіонального розвитку Київської ОДА відписав ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» 23,36 млн грн на проведення додаткових робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Центральна, 371. Окрім того, протягом року підрядник уже отримав три платежі за цим об’єктом: 2,8 млн грн, 5,4 млн грн і 11 млн грн. Загальна вартість проєкту складає 280 млн грн. Термін його завершення – кінець наступного року.

25 грудня департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав договір із ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» на додаткові роботи з реконструкції багатоквартирного житлового будинку на вул. Центральна, 234-А на суму 18,7 млн грн. За даними системи Spending, за цей рік підрядник отримав від замовника лише аванс за цим об’єктом у розмірі 6,3 млн грн. Сам же тендер загальною вартістю 44,6 млн грн було розіграно на початку 2025 року. Термін виконання робіт розраховано до кінця 2026 року.

«Український виробничо-будівельний альянс «Центр» належить киянці Оксані Колібабчук. З 2016 року компанія отримала державних замовлень на 1,10 млрд грн.

Раніше «Главком» писав, що історія відбудови стадіону «Чемпіон» в Ірпені, який окупанти зруйнували на 80% під час боїв за Київщину, отримала продовження. Об’єкт, який влада не може відремонтувати вже третій рік, знову подорожчав. На майданчику Prozorro опубліковано новий тендер на додаткові роботи з капітального ремонту центрального міського стадіону «Чемпіон» на вулиці Соборній, 183-Б в Ірпені. Очікувана вартість – 27,7 млн грн.

Теги: Київщина Бородянка

