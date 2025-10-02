Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм

Постраждалий велосипедист не міг пригадати, через що опинився в лікарні, поки не подивився відео про напад

Потерпілий велосипедист Антон, якого вдарив водій Mercedes та залишив на узбіччі без свідомості, перебуває на лікуванну у одному зі столичних медзакладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Антон розповів, що 25 вересня їхав по велодоріжці на Подолі, де були припарковані автомобілі.

«Я сказав водію: їдь або включи аварійку. На що він почав «бикувати»: хто ти такий і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували. Більше вже нічого не пам'ятаю», – каже потерпілий чоловік.

Постраждалий велосипедист додає, що взагалі не міг пригадати, через що опинився в лікарні. Лише з відео поліції побачив отримані удари по скроневій частині.

«Крововилив може бути до пів року. Зараз у мене постійні головні болі, тягне у шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко, більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми», – говорить Антон і додає, що нападник після інциденту до нього не звертався.

Лікар зазначає, що стан пацієнта залишається середньої тяжкості, проте стабільний. Орієнтовно два тижні чоловік перебуватиме у медзакладі, а далі перебуватиме під наглядом сімейного лікаря.

Суспільне звернулося до адвокатів підозрюваного, які значаться в судовому реєстрі як захисники обвинуваченого в іншій справі. Один із них зазначив, що більше його не захищає, а інший адвокат звернення журналістів проігнорувала.

Нагадаємо, водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500.