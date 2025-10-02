Головна Київ Новини
search button user button menu button

Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки
фото: поліція Києва/Facebook

Постраждалий велосипедист не міг пригадати, через що опинився в лікарні, поки не подивився відео про напад

Потерпілий велосипедист Антон, якого вдарив водій Mercedes та залишив на узбіччі без свідомості, перебуває на лікуванну у одному зі столичних медзакладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Антон розповів, що 25 вересня їхав по велодоріжці на Подолі, де були припарковані автомобілі.

«Я сказав водію: їдь або включи аварійку. На що він почав «бикувати»: хто ти такий і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували. Більше вже нічого не пам'ятаю», – каже потерпілий чоловік.

Постраждалий велосипедист додає, що взагалі не міг пригадати, через що опинився в лікарні. Лише з відео поліції побачив отримані удари по скроневій частині.

«Крововилив може бути до пів року. Зараз у мене постійні головні болі, тягне у шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко, більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми», – говорить Антон і додає, що нападник після інциденту до нього не звертався. 

Лікар зазначає, що стан пацієнта залишається середньої тяжкості, проте стабільний. Орієнтовно два тижні чоловік перебуватиме у медзакладі, а далі перебуватиме під наглядом сімейного лікаря.

Суспільне звернулося до адвокатів підозрюваного, які значаться в судовому реєстрі як захисники обвинуваченого в іншій справі. Один із них зазначив, що більше його не захищає, а інший адвокат звернення журналістів проігнорувала.

Нагадаємо, водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту.  У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. 

Читайте також:

Теги: Київ бійка водій поліція велосипедист Mercedes відео конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
10 вересня, 06:01
Київська кільцева електричка скасує низку рейсі
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
10 вересня, 15:08
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
14 вересня, 22:05
Магістральна тепломережа на вулиці Діловій була збудована ще у 1972 роц
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
16 вересня, 11:05
Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
18 вересня, 05:51
Кожну тривогу пес Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку
У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох
16 вересня, 17:07
Співробітники поліції запросили підлітків разом з батьками до Подільського управління поліції для проведення профілактичної бесіди
Поліція затримала групу підлітків за п’яне хуліганство на столичному Подолі
17 вересня, 13:05
Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
20 вересня, 18:18
Маршрути розроблено спільно з асоціацією масового спорту, врахувавши популярність локацій серед бігунів
У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація
Вчора, 18:10

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
Окупанти атакували Київщину: є поранений
Окупанти атакували Київщину: є поранений
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua