Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч

Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку

У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та першої леді Меланії

Ворог атакував Київщину дронами, у Пенсильванії внаслідок стрілянини загинули троє поліцейських, бенкет у Віндзорському замку на честь Трампа.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

Цієї ночі російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Бучанському та Бориспільському районах.

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Оперативні служби на місці події.

Також наслідки ворожої атаки зафіксовано у Бучанському районі. Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Стрілянина у Пенсильванії

У Пенсильванії троє правоохоронців загинули, а двоє інших отримали важкі поранення під час зіткнення зі стрілком, якого застрелила поліція.

Стрілянина сталася в містечку Кодорус, округ Йорк, на південному сході штату, коли офіцери повернулися для продовження розслідування попереднього інциденту.

Комісар поліції штату Крістофер Періс зазначив, що стрілянина була пов'язана з розслідуванням, яке стартувало за день до інциденту, і вказав, що ситуація була «пов’язана з побутом». Троє офіцерів загинули, двоє поранених перебувають в критичному, але стабільному стані.

Бенкет у Віндзорському замку

У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та першої леді Меланії. Ця розкішна подія поєднала британські та американські смаки, створивши неповторну атмосферу для важливих гостей. У меню були вишукані страви та ексклюзивні напої.

Президент США Дональд Трамп під час бенкету високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами.

Трамп зазначив, що Британію та США об’єднують «історія та доля, любов та мова, а також трансцендентні зв’язки культури, традицій, походження та долі».

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України.

«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.

За повідомленням Sky News, державний візит Трампа до Великої Британії став грандіозною церемонією, яка нагадувала шоу, в центрі якого був лише один герой.

Величезні стіни Віндзорського замку стали символом відокремленості, а за його межами світ продовжував своє життя. Видання проаналізувало, чи були такі витрати і зусилля виправданими.

Водночас експертка з мови тіла Керолайн Гойдер зазначила, що хоча королівська родина продемонструвала професіоналізм і ввічливість, один із її членів виглядав менш комфортно.

Гойдер зазначила, що під час цієї зустрічі король Чарльз і Дональд Трамп поводили себе так, ніби вважають один одного рівними, зокрема під час візиту до варти, коли Трамп йшов попереду короля, що було незвично для протоколу.

За її словами, Трамп виглядав цілком впевнено в цьому середовищі, віддаючи честь гімну США, і здавалося, що він відчуває себе вдома серед цієї помпезності. Натомість королева Камілла виглядала менш комфортно, і її мова тіла могла свідчити про деяку напругу через політичну роль, яку вона змушена була виконувати.