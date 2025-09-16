Головна Київ Новини
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ завершує модернізацію магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі (фото)
Магістральна тепломережа на вулиці Діловій була збудована ще у 1972 роц
фото: Київська міська державна адміністрація

Цьогоріч планується замінити понад 50 км труб, зокрема на проблемних ділянках на вулицях Діловій, Любомира Гузара та Симона Петлюри

У Києві завершується комплексна модернізація магістральної тепломережі на вулиці Діловій у Печерському районі. Ця мережа діаметром 700 мм, збудована ще у 1972 році, забезпечує теплом і гарячою водою 140 будівель. За останні п’ять років на ній сталося п’ять пошкоджень, що супроводжувалися значними витоками теплоносія на поверхню і так званим «фонтанами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

Замість зношених труб прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження
Замість зношених труб прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження
фото: Офіційний портал Києва

Повідомляється, що замість зношених труб комунальники прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження. Загалом буде замінено майже кілометр труб. Також збудовано три нові монолітні теплокамери із сучасним обладнанням. Роботи планують завершити до початку опалювального сезону, після чого буде виконано благоустрій та відновлено асфальтне покриття.

Замість зношених труб прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження
Замість зношених труб прокладають сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження
фото: Офіційний портал Києва

Також було проведено засідання оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону. На ньому було наголошено на пріоритеті безпекових заходів та відпрацюванні дій в умовах надзвичайних ситуацій, оскільки ворог продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко з головами районів столиці провели засідання оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону
Мер Києва Віталій Кличко з головами районів столиці провели засідання оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону
фото: Офіційний портал Києва

«Київтеплоенерго» запланувало здійснити модернізацію на 13 ділянках у різних районах столиці. Цьогоріч планується замінити понад 50 км труб, зокрема на проблемних ділянках на вулицях Діловій, Любомира Гузара та Симона Петлюри. Поточні ремонти та обстеження вже виконані на 90%. 

Нагадаємо, Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, наразі підготовка йде за планом. Ще наприкінці травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Він мав координувати дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, оперативно розв’язувати проблемні питання та здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту. Завершення тестування мереж дало змогу перейти до робіт з благоустрою. Для цього збільшено кількість спеціальних бригад і техніки. 

