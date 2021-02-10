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    Голова житлового кооперативу в Києві напала на мешканців будинку (фото)

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    Колишня голова житлового кооперативу розпилила газ в обличчя мешканців будинку - Голова житлового кооперативу в Києві напала на мешканців будинку (фото)
    Колишня голова житлового кооперативу розпилила газ в обличчя мешканців будинку
    Фото: Наталка Прудка, Facebook

    Очільниця кооперативу категорично не бажає залишати посаду

    У будинку на вулиці Курнатовського у Дніпровському районі Києва відбувається справжня війна за посаду голови житлового кооперативу «Арсеналець-16». Про це повідомила мешканка будинку Наталка Прудка на своїй сторінці у Facebook.

    26 грудня 2020 року на загальних зборах членів кооперативу було вирішено змінити голову. Будинок у жахливому стані, нікого це не влаштовувало, тому й вирішили вибрати іншого голову, пояснила Прудка.

    Проте, Софія Денисюк, яка очолює кооператив вже 10 років, категорично не бажає залишати цю посаду. І весь цей час вона не хотіла вступати ні з ким у контакт.

    Днями мешканці будинку прийшли в її робочий кабінет, щоб вручити документ про те, що на загальних зборах членів кооперативу вибрали іншого голову. Софія Денисюк розпилила газ відразу в обличчя декільком людям.

    «Цього разу вона разом з бухгалтером забарикадувалася в робочому кабінеті, але мешканці прийшли з нарядом поліції і вони з допомогою своїх пристроїв відкрили двері. І коли Софії вручили документ, вона пішла в газову атаку», – розповіла Прудка.

    Мешканці будинку не виключають, що Денисюк вже знищила всю документацію.

    У коментарях під дописом кияни пишуть, що проблема заміни очільників будинків вже загальноукраїнська, бо подібна ситуація у багатьох житлових кооперативах і ОСББ по усій Україні.

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Курнатовського ділки скупили серію квартир на перших поверхах кількох будинків під офіси й нотаріальні контори і зносять капітальні стіни, що загрожує руйнацією будинків.

    Теги: Київ напад кияни будинок
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