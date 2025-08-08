Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Мешканець Бердичева налякав продавчиню пневматичною зброєю
фото Нацполіція

Частину вкрадених коштів зловмисник встиг витратити на алкоголь та їжу

У Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю. Про це пише «Главком» з посиланням на Департамент карного розшуку Нацполіції.

Заявниця, яка викликала правоохоронців, розповіла, що до магазину зайшов чоловік, дістав пістолет, направив на неї, відкрив касовий апарат і забравши звідти 4 000 грн, втік.

Оперативники переглянули відео з камер спостереження, встановили місце знаходження та особу зловмисника. Причетним до злочину виявився 52-річний місцевий мешканець. 

Під вікном його оселі було знайдено пакет з одягом, який був на чоловікові на момент вчинення злочину, револьвер під патрон Флобера з набоями та тисяча гривень.

Під час спілкування з правоохоронцями затриманий зізнався, що частину поцуплених коштів витратив на придбання алкогольних напоїв та закуски.

У минулому, як повідомляється, фігурант притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків. Дії чоловіка інкримінуються, як розбій. Він знаходиться під арештом.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік.

«Главком» писав, що студент у столиці увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт».

Читайте також:

Теги: пограбування Житомирщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альона Атаманюк не планує подавати в суд, щоб поновитися на посаді заступниці начальника ОВА
Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана
8 липня, 16:46
Наразі тривають слідчі дії
В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
15 липня, 17:22
Двоє фігурантів складали завідомо неправдиві документи щодо якості ремонтних робіт на одній із центральних вулиць столиці
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
15 липня, 16:24
О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці
Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)
21 липня, 12:11
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Турецький дипломат потрапив у скандал на пляжі в Ізраїлі
Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі
30 липня, 14:15
Потерпілий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу
Поліція Харківщини затримала зловмисника, який стріляв у ветерана ЗСУ на протезі
3 серпня, 21:51
Свої послуги підозрювана оцінювала у декілька тисяч гривень
На Прикарпатті власниця мисливських магазинів торгувала дозволами на зброю
6 серпня, 17:08
Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
Сьогодні, 09:05

Кримінал

Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери
Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери
Ексглава Луганської ОВА та полковник Нацгвардії вийшли під заставу
Ексглава Луганської ОВА та полковник Нацгвардії вийшли під заставу
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)
Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі
Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі
Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова
Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
37K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6508
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3464
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua