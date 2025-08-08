Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині

Частину вкрадених коштів зловмисник встиг витратити на алкоголь та їжу

У Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю. Про це пише «Главком» з посиланням на Департамент карного розшуку Нацполіції.

Заявниця, яка викликала правоохоронців, розповіла, що до магазину зайшов чоловік, дістав пістолет, направив на неї, відкрив касовий апарат і забравши звідти 4 000 грн, втік.



Оперативники переглянули відео з камер спостереження, встановили місце знаходження та особу зловмисника. Причетним до злочину виявився 52-річний місцевий мешканець.

Під вікном його оселі було знайдено пакет з одягом, який був на чоловікові на момент вчинення злочину, револьвер під патрон Флобера з набоями та тисяча гривень.

Під час спілкування з правоохоронцями затриманий зізнався, що частину поцуплених коштів витратив на придбання алкогольних напоїв та закуски.

У минулому, як повідомляється, фігурант притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків. Дії чоловіка інкримінуються, як розбій. Він знаходиться під арештом.

