Із російського полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк

Російські військові викрали журналіста із подвір’я власного будинку

До України в рамках обміну повернувся журналіст «Уніан» Дмитро Хилюк, який з березня 2022 року перебував у полоні як цивільний заручник. Як інформує «Главком», про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як повідомляв ІМІ, Дмитро Хилюк з березня 2022 року перебуває в російському полоні як цивільний заручник. Російські військові викрали Дмитра 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку його утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Дмитро Хилюк до полону фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської територіальної громади. У межах провадження журналіст Дмитро Хилюк та його батько проходять як потерпілі. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Дмитро Хилюк перебував, імовірно, в одній з колоній Владимирської області Росії.

Нагадаємо, першим звільненим із російського полону журналістом був Наріман Джелял – повернувся до України 28 червня 2024 року. Другим став Максим Буткевич. За даними ІМІ, Росія полонила 30 українських медівників.

Раніше повідомлялося, що у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

Також 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.