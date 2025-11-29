Головна Київ Новини
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
Від російського удару загинула людина
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У Дарницькому районі Києва загинула людина внаслідок масованого удару

Українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. Про це повідомляє «Главком».

Від російського удару загинула людина, а також ушкоджені автомобілі.

Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 4
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Постраждалим на місці надається медична допомога.

Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 5
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 6
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Пошкоджень зазнав автобус 45 маршруту, в якому на момент удару було близько 15 людей. Удар прийшовся на передню частину транспорту.

Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 7
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 8
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Внаслідок удару в будинку виникли пожежі, які охопили частину квартир, видно вибиті вікна, пошкоджений фасад та сліди кіптяви. Екстрені служби оперативно прибули на виклик, щоб приборкати вогонь і надати допомогу постраждалим.

Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 9
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 10
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 11
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 12
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж) фото 13
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві станом на ранок відомо про двох загиблих (зокрема, тіло 42-річного чоловіка деблоковано у Святошинському районі) та 13 поранених, серед яких є діти. Шістьох мешканців столиці госпіталізовано.

