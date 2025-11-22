Головна Світ Політика
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
фото: ВВС

Петр Павел підкреслив, що мирний план має гарантувати суверенітет України

Президент Чеської Республіки Петр Павел прокоментував останні пропозиції США щодо припинення війни Росії проти України, наголошуючи на ключових умовах для досягнення справедливого та довготривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петра Павела.

За словами Павела, хоча кровопролиття може припинитися негайно шляхом укладення договору про припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від цього кроку.

Президент Чехії підкреслив, що будь-який мирний план, щоб бути справедливим, «не повинен карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини».

Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії фото 1
скріншот

«Для забезпечення тривалого миру врегулювання повинно гарантувати суверенітет України, її здатність самостійно визначати свій курс та мати гідне майбутнє», – підкреслив Петр Павел.

Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію» та потребують надійних гарантій неповернення агресії, Україна та Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому майбутньому врегулюванні.

Президент Чехії виступив за ті умови миру, які базуються на принципах міжнародного права та захищають інтереси України та безпеку Європи в цілому.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Чехії висловило рішучу незгоду з імовірним «мирним планом» президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Позиція Праги полягає в тому, що будь-яка ініціатива, яка не передбачає повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятною.

