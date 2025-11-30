Масовані атаки щотижня? Повітряні сили пояснили, чого чекати від РФ

Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада

РФ здатна завдавати масованих ударів по Україні один-два рази на тиждень – Ігнат

Росія наразі має достатньо засобів ураження для регулярних масованих атак на територію України. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Ми маємо статистику, тут гадати нічого не потрібно. Раз-два в тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виготовляє», – сказав Ігнат.

Попри удари по об’єктах російського військово-промислового комплексу, потенціал РФ до ракетно-дронових атак зберігається. Особливо це актуально у холодний період року, коли ворог традиційно б’є по українській енергетиці.

«Масовані атаки триватимуть. Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів», – додав Ігнат.

Він наголосив на важливості допомоги від західних партнерів, зокрема в постачанні зенітних боєприпасів: «Ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощення постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет. Без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.