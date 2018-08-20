Наслідки зливи у Києві: повалено 300 і пошкоджено 500 дерев



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Через негоду у Києві було повалено сотні дерев

Київська влада підсумувала збитки після трьох залпових злив

Понад 300 одиниць техніки та понад тисячу спеціалістів рятувальних і комунальних служб оперативно залучаються до ліквідації наслідків негоди у Києві, оскільки діючі системи зливових стоків уже не спроможні справлятися із такою суттєвою кількістю дощових потоків. Тому наразі визначено найпроблемніші місця, де спеціалісти позачергово працюють із підвищеною інтенсивністю. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Загалом після трьох залпових злив, які ми мали протягом тижня, можна робити висновки як загальні, так і тактичні. Потрібно працювати на випередження і працювати системно, модернізовувати і розширяти потужність водостічних систем, тому що сучасні дренажні системи не в змозі приймати таку кількість води. Адже через зміну клімату такі залпові зливи не будуть більше подією надзвичайною. Ми повинні готуватися до того, що вони стануть регулярними літньої пори року. Тому проблема прийняття зливових стоків є для Києва однією з пріоритетних», – констатував Пантелеєв.

За його інформацією, наслідки зливи дуже серйозні. За тиждень у Києві повалено 300 дерев, 500 дерев пошкоджено, зруйновано 8 опор електропередач, підтоплено автомобілі та подекуди пошкоджено тротуари. Кожна із проблемних локацій має свої причини підтоплення під час зливи: недосконалість проекту дренажної системи, її моральна застарілість чи проведення поруч будівельних робіт. Тому десь потрібні оперативніші дії, а десь – тривалі монтажно-будівельні роботи.

Пантелеєв також розповів, що міський голова провів виїзну нараду на вул. Антоновича, де відбулося серйозне пошкодження дорожнього покриття.

«Ми повернулися з вул. Антоновича, і, як з’ясували комунальні служби, пошкодження дорожнього покриття і провали спричинено порушенням технології прокладання теплових мереж і потраплянням води у вириті котловани. Це попередній аналіз цієї ситуації. Звісно, працюватиме комісія, що визначить винних у цій ситуації, яким пред’являть претензії на відшкодування тієї шкоди, що була завдана дорожньому покриттю і тротуарам. Сьогодні рух вулицею Антоновича повністю відновлено», – запевнив заступник голови КМДА.

Крім того, за його словами, нині триває проектування заміни системи дренажу станції метро «Лівобережна». Також інженери працюють над аналізом і модернізацією насосної та інших систем на вулиці Олени Теліги у районі станції метро «Дорогожичі».

«Досі триває відкачка води в торговельному центрі «Гуллівер». Міський голова дав доручення перевірити й інші торговельні центри на спроможність протистояти стихії та гарантувати безпеку відвідувачам», – підсумував Пантелеєв.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу, зі змінами клімату.

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