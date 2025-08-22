Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці

Раніше пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідувальних дронів — Орлан, Zala та Supercam. Однак “матку” вдалося ліквідувати вперше

Українські захисники вперше знищили російський дрон–«Орлан», який окупанти використовували як носій ударних FPV. Під крилами він ніс два дрони-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 118 окрему механізовану бригаду.

«Зенітники 118 окремої механізованої бригади знищили ворожий дрон–"матку" Орлан, що ніс під крилами два FPV-дрони», – йдеться в повідомленні.

«Ще раз підтверджуємо: небо над нами під надійним контролем!» — додали військові.

Нагадаємо, цього року Україна вперше застосувала дрони зі штучним інтелектом проти Росії. В травні вони успішно виконали перші автономні місії з ударними дронами FPV під час випробувань проти російських цілей.

Зазначимо, що Росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. За даними розвідки, БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Варто додати, що російські війська вдосконалюють свої дрони-камікадзе «Shahed», оснащуючи їх відеокамерами. Раніше подібні відеокамери десятками знаходили на розвідувальних безпілотниках типу «Gerber», але тепер вони з'явилися і на «шахедах».