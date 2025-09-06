Головна Країна Суспільство
ГУР розкрив умови, за яких Буданов особисто виходить на бойові завдання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: ГУР МО

Участь Буданова у спеціальних операціях високо оцінюють у ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не обмежується керівними функціями, а особисто бере участь у бойових операціях. Як пише «Главком», представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю для «Новини.LIVE» пояснив, коли це відбувається.

За словами Юсова, Буданов – це не просто командир, який віддає накази, а справжній лідер, який у складні моменти стає поруч зі своїми людьми.

«Кирило Буданов – бойовий генерал. Це не людина, яка лише каже, що робити, а той, хто, коли потрібно, показує приклад, в тому числі коли мова йде про бойові операції, то особиста його участь, і присутність у пунктах управління, особиста участь на різних етапах, від формування до планування, та контролю виконання – там, де це необхідно. Це не про мікроменеджмент, а про пріоритети, коли в цьому є справді сенс», – підкреслив Юсов.

Таку позицію Буданова високо оцінюють у ГУР. Як наголошує Юсов, це формує особливий тип лідерства: «Для нього важливо знати, чим живуть бойові підрозділи, і це неможливо зрозуміти, лише перебуваючи в кабінеті та читаючи звіти».

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.

Також повідомлялось, що Кирило Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон.

Читайте також:

Теги: розвідка військові Кирило Буданов ГУР

