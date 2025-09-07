За втечу з України – до в’язниці? Нардепи спрогнозували долю скандального урядового законопроєкту

Якщо новий закон ухвалять, тим, хто незаконно виїхав з України, але хотв би повернутися, загрожуватиме кримінальна відповідальність

Народні обранці навели аргументи проти криміналізації незаконного перетину кордону

Посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону, яке пропонується в урядовому законопроєкті №13673, навряд чи дозволить зменшити кількість порушень. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

«Посилення відповідальності досить рідко призводить до зниження кількості правопорушень. Окрім того, перебування громадян за кордоном ускладнює, а часто – унеможливлює притягнення їх до відповідальності. І нарешті: це стримуватиме тих, хто виїхав з порушенням правил перетину кордону і хотів би повернутися після війни. Над ними висітиме загроза судимості», – попередив Веніславський.

Категорично налаштований проти законопроєкту № 13673 і член парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

«Я не бачу жодної перспективи, щоб цей законопроєкт було ухвалено. Яка суспільна небезпека в цьому діянні конкретно (в незаконному перетині кордону та порушенні строків перебування за кордоном, – «Главком»)? Я її не бачу. Ми ж живемо всі не в тюрмі десь, правильно? А живемо у правовій державі. Тому навіть якщо людина вчиняє якісь дії, то, певно, що навколо неї є певні умови, які направляють її на те, щоб вчинити це. Так, вона має нести юридичну відповідальність, а от яку – адміністративну, кримінальну, у якому обсязі... Я вважаю, що кримінальна відповідальність – це занадто», – переконує нардеп у розмові з «Главкомом». За його словами, криміналізацію незаконного перетину кордону вже неодноразово обговорювали в парламенті раніше, однак ідея не отримувала підтримки, тож до реєстрації законопроєкту не доходило.

На запитання, чи може криміналізація незаконного перетину кордону бути ефективним рішенням, Бакумов відповів: «Я не можу говорити про якусь ефективність чи неефективність. Я вважаю, що криміналізовувати діяння, пов'язані з незаконним перетином, – це занадто».

Нардеп вважає, що залякувати суспільство і тиснути на нього жорсткішими покараннями – це неправильно: «Держава має робити це (призначати покарання, – «Главком») справедливо. А справедливо – це зважати на те, яка суспільна небезпека цього діяння. От що держава, українське суспільство втратить у результаті відповідних дій своїх громадян? Потенційного військовозобов'язаного? Ну, вибачте, а якщо особа не хоче служити, наприклад, у лавах Збройних сил чи інших військових формувань, то ми її змусимо все одно?».

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет Міністрів України, за підписом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.