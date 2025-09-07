Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За втечу з України – до в’язниці? Нардепи спрогнозували долю скандального урядового законопроєкту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За втечу з України – до в’язниці? Нардепи спрогнозували долю скандального урядового законопроєкту
Якщо новий закон ухвалять, тим, хто незаконно виїхав з України, але хотв би повернутися, загрожуватиме кримінальна відповідальність
фото з відкритих джерел

Народні обранці навели аргументи проти криміналізації незаконного перетину кордону

Посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону, яке пропонується в урядовому законопроєкті №13673, навряд чи дозволить зменшити кількість порушень. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

«Посилення відповідальності досить рідко призводить до зниження кількості правопорушень. Окрім того, перебування громадян за кордоном ускладнює, а часто – унеможливлює притягнення їх до відповідальності. І нарешті: це стримуватиме тих, хто виїхав з порушенням правил перетину кордону і хотів би повернутися після війни. Над ними висітиме загроза судимості», – попередив Веніславський.

Категорично налаштований проти законопроєкту № 13673 і член парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

«Я не бачу жодної перспективи, щоб цей законопроєкт було ухвалено. Яка суспільна небезпека в цьому діянні конкретно (в незаконному перетині кордону та порушенні строків перебування за кордоном, – «Главком»)? Я її не бачу. Ми ж живемо всі не в тюрмі десь, правильно? А живемо у правовій державі. Тому навіть якщо людина вчиняє якісь дії, то, певно, що навколо неї є певні умови, які направляють її на те, щоб вчинити це. Так, вона має нести юридичну відповідальність, а от яку – адміністративну, кримінальну, у якому обсязі... Я вважаю, що кримінальна відповідальність – це занадто», – переконує нардеп у розмові з «Главкомом». За його словами, криміналізацію незаконного перетину кордону вже неодноразово обговорювали в парламенті раніше, однак ідея не отримувала підтримки, тож до реєстрації законопроєкту не доходило.

На запитання, чи може криміналізація незаконного перетину кордону бути ефективним рішенням, Бакумов відповів: «Я не можу говорити про якусь ефективність чи неефективність. Я вважаю, що криміналізовувати діяння, пов'язані з незаконним перетином, – це занадто».

Нардеп вважає, що залякувати суспільство і тиснути на нього жорсткішими покараннями – це неправильно: «Держава має робити це (призначати покарання, – «Главком») справедливо. А справедливо – це зважати на те, яка суспільна небезпека цього діяння. От що держава, українське суспільство втратить у результаті відповідних дій своїх громадян? Потенційного військовозобов'язаного? Ну, вибачте, а якщо особа не хоче служити, наприклад, у лавах Збройних сил чи інших військових формувань, то ми її змусимо все одно?».

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет Міністрів України, за підписом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.

Читайте також:

Теги: Кабмін держава кордон Федір Веніславський законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
29 серпня, 20:23
Уряд презентував 12 пріоритетів своєї діяльності на найближчі роки
Програма уряду Свириденко. Дорожня карта держави чи реферат? Тема тижня
22 серпня, 09:15
Документів для законного перетину кордону у «мандрівників» не було
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
13 серпня, 08:45
Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах
14 серпня, 17:06
NAUDI звернулася з відкритим листом до парламенту
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
18 серпня, 12:00
Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
27 серпня, 16:52
Ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід»
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
31 серпня, 09:40
Антикорупційні органи закликали нардепів утриматися від голосування за законопроєкт
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
1 вересня, 18:22
Нові правила перетину кордону не стосуються тих, хто працює на державній службі
Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина
30 серпня, 17:58

Суспільство

За втечу з України – до в’язниці? Нардепи спрогнозували долю скандального урядового законопроєкту
За втечу з України – до в’язниці? Нардепи спрогнозували долю скандального урядового законопроєкту
В Україну несподівано повернулися рідкісні птахи, які втекли через війну (фото)
В Україну несподівано повернулися рідкісні птахи, які втекли через війну (фото)
У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам
«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9696
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6775
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
2233
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1874
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua