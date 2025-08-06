На Прикарпатті власниця мисливських магазинів торгувала дозволами на зброю

Свої послуги підозрювана оцінювала у декілька тисяч гривень

Жінка організувала нелегальну схему видачі дозволу на придбання та носіння травматичної зброї

Правоохоронці Прикарпаття дізналися про місцеву жительку, співвласницю магазинів мисливського спорядження, яка торгувала дозволами на зброю. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Бажаючим купити травматичну зброю вона обіцяла організувати видачу дозвільних документів в обхід встановленої законодавством процедури. Так, зловмисниця надавала необхідний пакет документів, в яких зазначалися недостовірні дані про нібито проходження «покупцем» медичного огляду та курсу стрільб, та членство в громадській організації з охорони громадського порядку.

Крім цього фігурантка обіцяла вплинути на працівників держустанови, аби ті безперешкодно оформили дозвільні документи. Таким чином за додаткову плату будь-хто міг безпідставно стати власником небезпечної «іграшки», наголошують у поліції.

У Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що бізнесменка отримала 17 800 грн за вплив на прийняття рішення уповноваженим органом про надання дозволу на придбання пістолета для відстрілу патронів травматичної дії без оформлення необхідних документів.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у підприємливої жінки, вилучивши гроші, різні документи, зокрема і ті, що мали ознаки підробки, та інші докази її протиправної діяльності.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримано високопосадовця, який торгував інформацією з закритих реєстрів. Заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

Також «Главком» писав, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. За даними правоохоронців, він вносив фіктивну інформацію, аби підвищити показники мобілізації.