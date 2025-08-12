Головна Країна Суспільство
Займалися поборами на блокпосту: у Дніпропетровській області судитимуть правоохоронців

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко

Під час чергування на одному з блокпостів Дніпропетровщини працівники поліції та їх товариш-пенсіонер вирішили підзаробити на водіях
Слідчі задокументували 14 епізодів вимагання грошей від водіїв на загальну суму понад 140 тисяч гривень

Правоохоронці, чергуючи на одному з блок-постів під час патрулювання зупиняли автомобілі за нібито порушення правил дорожнього руху та, замість штрафів, вимагали заплатити їм від 7 до 20 тис. грн, залежно від «виявленого» правопорушення. Про це пише «Главком» з посиланням на ДБР.

Патрульні також вводили «порушників» в оману, погрожуючи позбавленням водійського посвідчення й водіям не залишалось іншого варіанту, як заплатити, наголошують у відомстві.

Хабарі фігуранти брали готівкою на місці, або ж пропонували здійснити банківський переказ на картку їх товариша, який вийшов на пенсію, раніше працюючи у тому ж самому відділку поліції.

Слідчі задокументували 14 епізодів вимагання та отримання правоохоронцями грошей від водіїв на загальну суму понад 140 тисяч гривень.

Працівники ДБР, як повідомляється, завершили досудове розслідування. Правоохоронці та їх спільник обвинувачуються в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Яворові на Львівщині нетвереза водійка автомобіля збила поліцейську на тротуарі. Внаслідок ДТП представниця правоохоронних органів отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Наприкінці вересня на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок чого загинув поліцейський, ще один поліцейський та військовий травмовані.

Теги: хабар поліція корупція ДБР



