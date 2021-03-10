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    Названа дата запуску оновленої електрички до Бучі

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    Вихід на лінію нового електропоїзду планувався ще в січні - Названа дата запуску оновленої електрички до Бучі
    Вихід на лінію нового електропоїзду планувався ще в січні
    Ілюстративне фото

    Модернізований електропоїзд почне курсувати вже найближчої пʼятниці

    В «Укрзалізниці» назвали дату виходу модернізованого електропоїзду на маршрут Київ-Коцюбинське-Ірпінь-Буча. Як повідомляє 44.ua, електричка, вихід на лінію якої планувався ще в січні, запрацює вже в цю п'ятницю, 12 березня.

    За словами в.о. члена правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, планується також провести ремонт на залізничній станції «Святошин». Зокрема там збираються облаштувати навіс, щоб пасажирам було комфортно очікувати електричку у випадку негоди.

    Раніше стало відомо, що нова електричка курсуватиме вранці і ввечері, коли з передмістя і назад до Києва їздить найбільша кількість пасажирів.

    Перед цим Олександр Перцовський пропонував оплачувати приміські перевезення за рахунок місцевих територіальних громад.

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    Теги: Київ Укрзалізниця ремонт перевезення
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