Названа дата запуску оновленої електрички до Бучі

Вихід на лінію нового електропоїзду планувався ще в січні

Модернізований електропоїзд почне курсувати вже найближчої пʼятниці

В «Укрзалізниці» назвали дату виходу модернізованого електропоїзду на маршрут Київ-Коцюбинське-Ірпінь-Буча. Як повідомляє 44.ua, електричка, вихід на лінію якої планувався ще в січні, запрацює вже в цю п'ятницю, 12 березня.

За словами в.о. члена правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, планується також провести ремонт на залізничній станції «Святошин». Зокрема там збираються облаштувати навіс, щоб пасажирам було комфортно очікувати електричку у випадку негоди.

Раніше стало відомо, що нова електричка курсуватиме вранці і ввечері, коли з передмістя і назад до Києва їздить найбільша кількість пасажирів.

Перед цим Олександр Перцовський пропонував оплачувати приміські перевезення за рахунок місцевих територіальних громад.