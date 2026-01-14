Головна Країна Кримінал
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час прийому у стоматолога у дитини стався анафілактичний шок

В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після лікування у стоматологічній клініці міста. Поліція встановлює обставини смерті дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Закарпатської обласної прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що у дитини стався анафілактичний шок через введений наркоз під час прийому в стоматологічній клініці. Після цього дівчинку госпіталізували до медзакладу, де вона перебувала у стані коми в  реанімаційному відділенні протягом дев’яти днів. 

Дівчинка померла у лікарні. На місце події виїхали ювенальні прокурори спільно з працівниками поліції. «Наразі тривають першочергові слідчі дії. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури встановлюються всі обставини загибелі дитини», – повідомили у прокуратурі. 

Відомо, що зараз триває досудове розслідування. Попередня кваліфікація провадження зазначена як умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Нагадаємо, що у столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.

Згодом Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога. 

Також повідомлялося, що ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. 

Теги: прокуратура діти смерть лікарня Ужгород

