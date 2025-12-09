Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

У Києві та Київській області знову діють графіки відключення світла

У Києві та Київській області скасовано екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – додали у ДТЕК.

Компанія закликає споживачів зберігати спокій та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Раніше повідомлялося, що у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як відомо, уночі 9 грудня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: Київ Укренерго відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджена багатоповерхівка у столиці внаслідок атаки
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
14 листопада, 02:00
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
18 листопада, 00:32
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
14 листопада, 10:24
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін
21 листопада, 10:21
Зміни торкнулися усіх груп споживачів
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
21 листопада, 12:38
Поліція оштрафувала жінку, яка не пустила в укриття матір з дитиною
Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття
25 листопада, 15:20
«Київпастранс» не повідомив про тривалість обмежень та терміни завершення технічних робіт
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
27 листопада, 07:57
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
3 грудня, 20:55
Пам’ятний знак «Ракетні війська і артилерія» на звороті має надпис «Сила у вогні»
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
4 грудня, 15:20

Новини

70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua