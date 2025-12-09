У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла

У Києві та Київській області знову діють графіки відключення світла

У Києві та Київській області скасовано екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – додали у ДТЕК.

Компанія закликає споживачів зберігати спокій та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Раніше повідомлялося, що у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як відомо, уночі 9 грудня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.