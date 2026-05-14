Підготовка до зими. Кличко назвав конкретні кроки та готує звернення до центральної влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
За словами Кличка, фінансування заходів з енергостійкості здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою
фото: КМДА
Мер столиці додав, що Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості

Депутати Київради планують ухвалити рішення і спрямувати додаткові 9 млрд грн на підготовку столиці до опалювального сезону і реалізації заходів комплексного плану енергостійкості. Про це сьогодні, 14 травня, під час пленарного засідання Київради повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, зокрема, із бюджету міста виділять 1 млрд 250 млн грн Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Ці гроші підуть на закупівлю тепло-технічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

Кличко зазначив, що у Києві в межах реалізації плану енергостійкості проводять роботи з відновлення енергооб'єктів, пошкоджених під час обстрілів і встановлення інженерного захисту. Також триває розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання й водовідведення; проводять розбудову резервних джерел теплопостачання.

«Крім того, нагадаю, Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже дві тисячі житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки й співфінансування», – зазначив міський голова Кличко.

Мер столиці додав, що Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості. Їх втілення коштуватиме орієнтовно до 30 млрд грн. Також є домовленість, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою.

«Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Тому на розгляд Київради сьогодні виносимо офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Це звернення потрібне, щоб формалізувати, закріпити наші домовленості», – сказав Кличко.

Про підготовку столиці до наступного опалювального сезону та заходів реалізації плану енергостійкості доповідав заступник Кличка Петро Пантелеєв. Частина пленарного засідання відбувалася в закритому режимі.

Нагадаємо, за словами Кличка, Київ продовжує впроваджувати заходи з енергостійкості та готується до наступного опалювального сезону за рахунок міського бюджету, однак потребує фінансової підтримки держави. 

26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. 

Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.

