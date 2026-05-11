Рух транспорту на мосту Патона буде частково обмежено до 14 травня: яка причина

glavcom.ua
Міст Патона в Києві
фото: Суспільне Київ

За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан мосту

На мосту ім. О. Є. Патона частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Причина – проведення невідкладних ремонтних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що під час планового технічного огляду виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна. Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть.

За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і не впливає на загальний технічний стан мосту. Водночас пошкодження потребує оперативного усунення.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня.

Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна. За словами Кличка, останнє планове обстеження конструкцій мосту проводили у 2025 році товариством з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського». За його результатами підтверджено необхідність проведення робіт із реставрації.

Раніше перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов, заявив. що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Богданов підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

5 березня 2026 року у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що попри поважний вік споруди, міст імені Є. О. Патона визнано придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського та КП «Київавтошляхміст» за результатами технічного обстеження.  

