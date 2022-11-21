Четверо ґвалтували матір та дочку. Російський військовий розказав про жахи на окупованій Київщині

Чибрін відмовився стріляти в українців і за це від нього відвернулася родина

Російський військовий Микита Чибрін із 64-ї мотострілецької бригади, яку звинувачують у злочинах у Бучі, утік з фронту і розповів The Insider про жахіття війни, свідком яких він став.

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«Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше. «Синдром Рембо» включався. Крали прикраси із будинків, мобільні пристрої», – сказав він.

Також Чибрін підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок у Андріївці.

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«Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх звільнили», – розказав окупант.

Чибрін переконує: солдати окупаційної армії перебувають у жахливих умовах на фронті: «українська армія показувала кадри окопа, де у них все по-людськи: сховок, ізоляція від вологи, нормальні ліжка, електрика. В армії України ставлення до своїх солдатів набагато краще».

Мовляв, командування рашистів чинить фізичний та психологічний тиск на тих, хто хотів покинути фронт або за потрапляння в полон.

«Всіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось ще зроблять», – каже Чибрін.

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Окупант також розповів, що прикидався на фронті божевільним, щоби його не відправили на передову. Через те, що він втік і відмовився стріляти, від нього відвернулися всі, у тому числі сім'я.

«Я для них зрадник Батьківщини та все. А що, мені треба було йти на війну та вбивати мирних мешканців-українців? Йти до в'язниці? Залишається третій варіант – просто виїхати», – пояснює він.

Чибрін заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді: «Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення».

В армію Чибрін пішов влітку 2021 року, за його власним зізнанням – через фінансові проблеми. В Україну, твердить він, його бригаду завезли обманом. За словами Чибріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва. У цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.

16 червня він зміг залишити Україну, сховавшись у вантажівці, яка прямувала до Росії. Після втечі він зв'язався з правозахисниками з Gulаgu.nеt, щоб ті допомогли йому залишити Росію. 15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чибріна, поки його заява перебуває на розгляді, його розмістять у тимчасовому центрі для біженців.

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Згодом стало відомо, що російський солдат, який дезертирував із військової частини, що перебувала у Бучі, прилетів до столиці Іспанії. Тут він має намір здатися правоохоронцям та співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів.

Нагадаємо, 31 березня президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.