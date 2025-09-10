Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії
фото з відкритих джерел

За даними правоохоронців, загиблі – учні 10-го та 11-го класів місцевої школи

Вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, інформує «Главком».

За даними поліції, загиблі – учні 10-го та 11-го класів місцевої школи.

Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримано, повідомили правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії.

Поліцейські Вінниччини затримали особу, яка може бути причетна до смерті двох неповнолітніх
Поліцейські Вінниччини затримали особу, яка може бути причетна до смерті двох неповнолітніх
фото: поліція Вінниччини

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). 

Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи. «Ймовірно це був довіз з сусіднього села Копистирин до Шаргорода. Нападник дітям завдав смертельних ножових поранень і зник з місця злочину», – повідомила нардепка.

За словами Білозір, правоохоронці вже встановили особи потерпілих дітей. 

Допис Лариси Білозір
Допис Лариси Білозір
скриншот

Нагадаємо, учора одеські правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку. 

Теги: діти Вінниця вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У салоні на Вінниччині чоловік влаштував дебош
Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку
11 серпня, 14:09
«Літо без війни»: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
«Літо без війни»: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
13 серпня, 18:37
На місці вбивства працюють експерти-криміналісти та поліція
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину
30 серпня, 15:05
На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор
У Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія
31 серпня, 11:58
В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
1 вересня, 14:10
Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
30 серпня, 15:58
Парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії
Рада закликала світ засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України
3 вересня, 12:36
Суд продовжив розгляд справи В'ячеслава Зінченка
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
3 вересня, 11:45

Новини

На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua