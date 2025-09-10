На Вінниччині чоловік зарізав двох підлітків, що йшли до школи: нападника затримано
За даними правоохоронців, загиблі – учні 10-го та 11-го класів місцевої школи
Вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, інформує «Главком».
За даними поліції, загиблі – учні 10-го та 11-го класів місцевої школи.
Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримано, повідомили правоохоронці.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи. «Ймовірно це був довіз з сусіднього села Копистирин до Шаргорода. Нападник дітям завдав смертельних ножових поранень і зник з місця злочину», – повідомила нардепка.
За словами Білозір, правоохоронці вже встановили особи потерпілих дітей.
