  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували загорання в будинку Сікорського - Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання в будинку Сікорського
    Фото: dtp.kiev.ua

    Пожежа сталася після звернення Київради до уряду передати будинок Сікорського в комунальну власність Києва

    У ніч на п’ятницю, 14 травня, виникла пожежа у будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського на вулиці на вулиці Ярославів Вал у центрі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Наразі історична триповерхова будівля у покинутому стані.

    За попередніми даними, почало палати з підвалу.

    На місці працювали рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

    Обійшлось без потерпілих.

    Причини пожежі встановлюються.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)
    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)
    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)
    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)
    Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)

    Нагадаємо, у четвер, 13 травня, Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

    Будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

    Як повідомлялося, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

    Раніше об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

    Тим часом, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

    За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.


    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Ігор Сікорський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies