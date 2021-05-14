Невідомі підпалили історичний будинок Сікорського в Києві (фото)

Пожежа сталася після звернення Київради до уряду передати будинок Сікорського в комунальну власність Києва

У ніч на п’ятницю, 14 травня, виникла пожежа у будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського на вулиці на вулиці Ярославів Вал у центрі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Наразі історична триповерхова будівля у покинутому стані.

За попередніми даними, почало палати з підвалу.

На місці працювали рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

Обійшлось без потерпілих.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

Будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

Як повідомлялося, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Раніше об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

Тим часом, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.



