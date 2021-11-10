Останній день пільгового розмитнення «євроблях». На Київській митниці ажіотаж

На пільгове розмитнення «євроблях» лишився один день

10 листопада Київська митниця працює до 24 години

Через ажіотаж серед громадян, що хочуть встигнути оформити автомобілі з іноземною реєстрацію за спрощеною процедурою митного оформлення, сьогодні Київська митниця працює до 24 години. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

«Митний пост «Київ-Центральний» Київської митниці (Київ, бул. Вацлава Гавела, 8-А) 10 листопада працюватиме до 24 години», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до законів № 1402-IX та № 1403-IX, термін дії спрощеної процедури завершується о 24:00 10 листопада.

Разом з тим, протягом сьогоднішнього дня у робочий час громадяни можуть подати до митного оформлення автомобілі з іноземною реєстрацією на таких митних постах Київської митниці:

у Києві:

митний пост «Західний» вул. Малинська, 20 (044) 423-7300

митний пост «Столичний» вул. Новопирогівська, 58 (044)201-6178

митний пост «Ліски» вул. Довбуша, 22 (044) 465-3198

у Київській області:

митний пост «Східний» с. Мартусівка, вул. Мойсеєва,72 (044)594-7478

митний пост «Чайки» с. Чайки, вул. Антонова, 1-а (044) 498-8460

митний пост «Південний» смт Калинівка, вул. Індустріальна, 5 (044) 593-8806

митний пост «Вишневе» м. Вишневе, вул. Промислова, 2-а (044)293-1685

Київська митниця радить громадянам завчасно подбати про внесення передоплати за митне оформлення транспортного засобу на відповідний банківський рахунок митниці. Відсутність коштів на рахунку може призвести до затримки митного оформлення чи стати причиною відмови у митному оформленні.

Як повідомлялося, в жовтні в Києві та столичній області порівняно з вереснем удвічі збільшилася кількість громадян, що оформили авто на «єврономерах». Так, у жовтні було оформлено понад 3 тис. авто.

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