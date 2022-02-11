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    Невідомі викрали із заводу «Радар» військове обладнання, яке використовує Росія

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    У правоохоронних органах крадіжку обладнання з заводу поки не коментували - Невідомі викрали із заводу «Радар» військове обладнання, яке використовує Росія
    У правоохоронних органах крадіжку обладнання з заводу поки не коментували
    фото: interesniy.kiev.ua

    Суму завданих збитків наразі не встановлено

    У Києві невідомі вкрали з цеху заводу «Радар» блоки радіоелектронного обладнання, які використовуються в літаках сімейства «Су» найбільше яких є на озброєнні в Росії. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

    Подія сталася в ніч з 8 на 9 лютого, але відомо про неї стало лише зараз. Повідомляється, що суму завданих збитків наразі не встановлено.

    «В ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ «Київський завод «Радар» невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства «СУ», найбільше яких є на озброєнні в РФ», – йдеться в офіційній заяві Укроборонпрому.

    Також в пресслужбі зазначили, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності.

    За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

    «Державний концерн «Укроборонпром» та АТ «Київський завод «Радар» надають всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього кримінального правопорушення та інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що мали місце раніше», – додали у заяві. У правоохоронних органах крадіжку обладнання з заводу поки не коментували.

    Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про реорганізацію держконцерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство.

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    Теги: Росія літак завод розслідування Укроборонпром уряд
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    Невідомі викрали із заводу «Радар» військове обладнання, яке використовує Росія