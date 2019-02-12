Невідомий «замінував» будинок у центрі Києва (фото)



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На місце виклику прибули пожежники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні і медики Фото: Інформатор

З будинку евакуювали місцевих жителів

У вівторок, 12 лютого, в Києві невідомий повідомив про замінування житлового шестиповерхового будинку на вулиці Велика Житомирська, 25/2.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:17. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік зателефонував і повідомив про те, що квартира №2 замінована. До місця прибули пожежники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні і медики. Насамперед з дому вивели на безпечну відстань вісім чоловік.

Після обстеження приміщень вибухонебезпечних предметів не виявили, а люди знову змогли повернутися в будинок. Ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють, хто повідомив про неправдиве замінування.

Як повідомлялося, у лютому у Києві двічі за місяць «мінували» психлікарню.