Невідомий «замінував» будинок у центрі Києва (фото)
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Розсилка
З будинку евакуювали місцевих жителів
У вівторок, 12 лютого, в Києві невідомий повідомив про замінування житлового шестиповерхового будинку на вулиці Велика Житомирська, 25/2.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:17. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловік зателефонував і повідомив про те, що квартира №2 замінована. До місця прибули пожежники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні і медики. Насамперед з дому вивели на безпечну відстань вісім чоловік.
Після обстеження приміщень вибухонебезпечних предметів не виявили, а люди знову змогли повернутися в будинок. Ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановлюють, хто повідомив про неправдиве замінування.
Як повідомлялося, у лютому у Києві двічі за місяць «мінували» психлікарню.