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Завгосп Кабміну став власником сміттєвоза

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Завгосп Кабміну став власником сміттєвоза
Вантажний сміттєвоз, який з'явився у власності посадовця, виготовлено 2013 року
ілюстративне фото

Вартість транспортного засобу склала майже 2 млн грн

Директор Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів Віталій Шамрай задекларував купівлю сміттєвоза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Ідеться про транспортний засіб Renault Premium, 2013 року випуску. Ціна сміттєвоза склала 1,8 млн грн. Продавцем виступила рівненська фірма «Документавто».

Завгосп Кабміну став власником сміттєвоза фото 1
дані: реєстр декларацій

Додамо, що наприкінці 2025 року завгосп Кабміну за 1 млн грн придбав навісне обладнання КО-451. Воно використовується для механізації збору, ущільнення та вивезення твердих побутових відходів.

Згідно з декларацією за 2025 рік, сукупний розмір доходів сім’ї Віталія Шамрая склала 4,38 млн грн. Готівкою декларант зберігав $102 тис., його дружина – 52 тис. євро і $11,7 тис.

Як повідомляв «Главком», новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко показав 11,33 млн грн сукупного доходу за минулий рік. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

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Теги: сміття декларація уряд

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Завгосп Кабміну став власником сміттєвоза
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