Завгосп Кабміну став власником сміттєвоза
Вартість транспортного засобу склала майже 2 млн грн
Директор Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів Віталій Шамрай задекларував купівлю сміттєвоза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.
Ідеться про транспортний засіб Renault Premium, 2013 року випуску. Ціна сміттєвоза склала 1,8 млн грн. Продавцем виступила рівненська фірма «Документавто».
Додамо, що наприкінці 2025 року завгосп Кабміну за 1 млн грн придбав навісне обладнання КО-451. Воно використовується для механізації збору, ущільнення та вивезення твердих побутових відходів.
Згідно з декларацією за 2025 рік, сукупний розмір доходів сім’ї Віталія Шамрая склала 4,38 млн грн. Готівкою декларант зберігав $102 тис., його дружина – 52 тис. євро і $11,7 тис.
Як повідомляв «Главком», новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко показав 11,33 млн грн сукупного доходу за минулий рік. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».
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