Ніч у відділку поліції і суд попереду: деталі затримання Брітні Спірс

4 травня співачка має постати перед судом

Американську попспівачку Брітні Спірс затримали у штаті Каліфорнія за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня близько 21:30 за тихоокеанським часом в окрузі Вентура. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч.

Згідно з протоколом арешту, Спірс звільнили 5 березня близько 03:00, а 4 травня вона має з’явитися до Верховного суду округу Вентура.

Представник співачки прокоментував інцидент у заяві для медіа.

«Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна вибачити. Брітні вживе правильних заходів та дотримуватиметься закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні», – сказав представник артистки.

Він додав, що родина співачки планує підтримати її після інциденту.

«Сподіваємося, вона зможе отримати допомогу та підтримку, які їй потрібні в цей важкий час», – зазначив він.

Після появи новин про затримання, за даними BBC, сторінка Брітні Спірс в Instagram була видалена.

