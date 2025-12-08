Головна Світ Економіка
Вартість алкоголю у Європі: найдорожчі та найдешевші країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вартість алкоголю у Європі: найдорожчі та найдешевші країни
фото з відкритих джерел

Ціни на алкоголь сильно різняться по всій Європі, часто через податки

Найвищі ціни на алкоголь у Європі відзначені в Ісландії, а найнижчі – в Італії. Ціни на алкогольні напої сильно різняться по всьому континенту, часто через високі акцизи, які вводять уряди для зниження шкоди, пов'язаної зі споживанням алкоголю. Про це пише «Главком» із посиланням на  euronews.com.

Станом на 2024 рік серед 36 європейських країн (включаючи членів ЄС, кандидатів та держави ЄАВТ) найдорожчою країною за цінами на алкоголь є Ісландія.

Використовуючи індекс рівня цін, де середнє значення ЄС приймається за 100, Ісландія досягла разючого показника в 285. Це означає, що напої, які в середньому по ЄС коштують €100, в Ісландії обійдуться в €285, що на 185% вище за середній рівень.

Лідери з дорожнечі (Індекс рівня цін):

  • Ісландія: 285
  • Норвегія: 226
  • Фінляндія: 210
  • Туреччина: 203
  • Ірландія: 198

У цих країнах алкоголь коштує більш ніж удвічі дорожче, ніж у середньому щодо ЄС. Високі ставки акцизів у Північній Європі та Ірландії часто є заходом у відповідь на історично високі рівні споживання алкоголю і пов'язаної з ним шкоди.

Найнижчі ціни на алкоголь зафіксовані у Південній та Центральній Європі.

Лідери з дешевизни (Індекс рівня цін):

  • Італія: 84
  • Німеччина: 87
  • Австрія: 90
  • Іспанія: 91

Кошик алкогольних напоїв, який в ЄС коштує €100, в Італії обходиться всього в €84, що на 16% нижче від середнього по ЄС. Це відображає загальну тенденцію: у більшості середземноморських країн, як правило, нижчі за рівень споживання та пов'язаної з ним шкоди, що призводить до меншої необхідності в підвищених податкових ставках.

Як зазначив професор Колін Ангус із Шефілдського університету, високі акцизи є одним із найважливіших драйверів вищих цін, особливо у Північній Європі. Частка податків у роздрібній ціні може сягати 50% і більше міцних напоїв у країнах із високим оподаткуванням.

При порівнянні цін важливо враховувати, що рейтинг не включає доходи та заробіток. Професор Ангус наголошує, що необхідно розрізняти ціну на алкоголь та його доступність 

У країні з низькими цінами, але низькими доходами, доступність може залишатися низькою, і навпаки.

Крім того, доктор Якоб Мантей із Гамбурзького університету зазначає, що підвищення податків, крім стримування споживання, також суттєво збільшує податкові надходження до державного бюджету. Іншим важливим чинником є ​​місцеве виробництво: країни, що випускають значні обсяги вина (наприклад, середземноморські), схильні оподатковувати його набагато менше або не обкладати.

До слова, мішленівський шеф-кухар і засновник Momofuku Девід Чанг заявив, що звичка зумерів або покоління Z (Gen Z) менше вживати алкоголю становить «справжню екзистенційну загрозу» для ресторанного бізнесу. Чанг стверджує, що оскільки продаж напоїв є критично важливим для маржі, падіння споживання алкоголю молодими людьми руйнує традиційну економічну модель закладів. 

Читайте також:

