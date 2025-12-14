Головна Скотч Шоу-біз
Зібров украв козу та обміняв її на самогон: артист зробив несподіване зізнання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Музиканти вирішили вигідно обміняти викрадену тварину на їжу та алкоголь
фото: скріншот із відео

Історія сталася багато років тому, коли молодий співак виступав у складі ансамблю «Горлиця»

Народний артист України Павло Зібров шокував шанувальників несподіваним зізнанням про своє бурхливе минуле. Як інформує «Главком», в ефірі шоу «Де брехня?» співак розповів, як у молодості вкрав живу козу. Трапилося це на кордоні з Польщею, коли Зібров повертався з гастролей.

Історія сталася багато років тому, коли молодий Павло Зібров виступав у складі ансамблю «Горлиця». Повертаючись з концерту у Кракові, музиканти витратили всі гроші та були дуже голодними. Побачивши біля колії козу, яка паслася на польській території, артисти наважилися на відчайдушний крок.

Зібров із колегами просто затягнули тварину у тамбур останнього вагону поїзда. Спроби подоїти налякану козу успіху не мали, тому хлопці вигадали інший план порятунку від голоду.

Музиканти вирішили вигідно обміняти викрадену тварину на їжу та алкоголь. На найближчій станції вони віддали козу місцевим бабусям за продукти та трилітрову банку самогону.

Нагадаємо, що співак Павло Зібров є приватним підприємцем протягом 38 років своєї карʼєрної діяльності. Його дружина працює директором, а донька Діана – рекламним менеджером.

У 2024 році український співак Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії, яку йому підвищили. Він отримує 8,3 тис. грн. Пенсійні виплати Зіброву нараховуються за вислугою років, також він має надбавку за звання народного артиста України, учасника бойових дій та грамоти «За заслугу».

Павло Зібров народний артист

