У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко

Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки

Київ продовжує оговтуватися від наслідків масованого удару по енергетичній інфраструктурі. За останню добу комунальним службам вдалося здійснити прорив, повернувши теплоносій до понад тисячі багатоповерхівок. Проте понад тисяча будинків все ще залишаються в очікуванні перезапуску систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Протягом останньої доби фахівці «Київтеплоенерго» провели масштабні роботи з підключення споживачів.

«Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок атаки ворога. Станом на ранок 14 лютого комунальним службам вдалося відновити теплопостачання у 400 житлових будинках. Мер столиці зазначив, що фахівці «Київтеплоенерго» працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути комфорт у домівки киян.

Як відомо, до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську владу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Зазначається, що технічна допомога включає 438 установок потужністю 20 кВт та 62 одиниці на 22 кВт. Як і перша частина допомоги, що складалася зі 177 пристроїв, нова партія призначена переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Це дозволить підтримувати теплопостачання в умовах дефіциту електроенергії.