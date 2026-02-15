Головна Київ Новини
search button user button menu button

У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки

Київ продовжує оговтуватися від наслідків масованого удару по енергетичній інфраструктурі. За останню добу комунальним службам вдалося здійснити прорив, повернувши теплоносій до понад тисячі багатоповерхівок. Проте понад тисяча будинків все ще залишаються в очікуванні перезапуску систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Протягом останньої доби фахівці «Київтеплоенерго» провели масштабні роботи з підключення споживачів.

«Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок атаки ворога. Станом на ранок 14 лютого комунальним службам вдалося відновити теплопостачання у 400 житлових будинках. Мер столиці зазначив, що фахівці «Київтеплоенерго» працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути комфорт у домівки киян.

Як відомо, до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську владу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Зазначається, що технічна допомога включає 438 установок потужністю 20 кВт та 62 одиниці на 22 кВт. Як і перша частина допомоги, що складалася зі 177 пристроїв, нова партія призначена переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Це дозволить підтримувати теплопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Читайте також:

Теги: Київтеплоенерго Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Вчора, 14:57
Комунальники наголошують: справна робота каналізації взимку залежить не від солі, а від культури споживання
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
12 лютого, 14:37
Александру Мунтяну (праворуч скраю) наголосив на підтримці України
До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови
10 лютого, 09:23
За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
29 сiчня, 18:58
Програма розповсюджується на Київ та Київську область
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
28 сiчня, 21:47
Складною залишається ситуація в окремих будинках Деснянського району, де систему теплопостачання доводиться запускати вже втретє
У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання: причина
27 сiчня, 16:39
Лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
24 сiчня, 19:31
Енергетики та комунальники працюють без перерви, проте масштаби руйнувань на лівобережжі столиці потребують часу для відновлення
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині – Кличко
24 сiчня, 14:44
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко
У 1500 столичних будинків відновлено опалення – Кличко
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі
Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua