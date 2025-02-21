Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач
Вночі в області працювали сили ППО по дронам
фото: Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба/Facebook

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки

У ніч проти 21 лютого російські війська атакували Київську область безпілотниками. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами Калашника, вночі в області працювали сили ППО по дронам. Внаслідок атаки постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. 

«Унаслідок ворожоі атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку», – додав.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки, повідомили у ДСНС України.

До слова,  20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги.

Читайте також:

Теги: Олексій Кулеба Микола Калашник будинок Facebook Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Київ накриє негода: влада звернулась до жителів столиці
24 сiчня, 07:38
У ніч на 25 січня Київщину атакували безпілотники
Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
25 сiчня, 13:13
«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року»
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
30 сiчня, 19:21
Столицю засніжило
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
3 лютого, 22:21
У лютому минуло року у будинок влучив ворожий безпілотник
У Дніпрі вперше будинок, пошкоджений «шахедом», відновлює жіночий будівельний батальйон
5 лютого, 20:32
Умєров зазначив, що українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони
Україна розгортає роботизовані підрозділи у складі бойових бригад ЗСУ – Умєров
5 лютого, 10:53
Жителів навколишніх населених пунктів закликали зберігати спокій
У Білоцерківському районі сьогодні буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
6 лютого, 08:56
У Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес
Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
12 лютого, 12:34
ДТП сталась на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі
На Київщині водійка Mercedes спричинила смертельну ДТП
15 лютого, 09:19

Новини

У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і став пішоходом
У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і став пішоходом
Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач
Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач
У Києво-Печерській лаврі відбудеться церемонія «Дзвін пам’яті та надії»
У Києво-Печерській лаврі відбудеться церемонія «Дзвін пам’яті та надії»
У Києві 22-23 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту
У Києві 22-23 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту
27-річна киянка напідпитку підпалила дві автівки
27-річна киянка напідпитку підпалила дві автівки
Готували теракт на замовлення РФ: затримано виконавців злочину на Київщині
Готували теракт на замовлення РФ: затримано виконавців злочину на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
46K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8819
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
8293
Власник агропідприємства отримав другий вирок за ухилення від мобілізації
6758
Житлова криза загострилась: мери міст благають ЄС про допомогу

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua