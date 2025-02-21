Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач

Вночі в області працювали сили ППО по дронам

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки

У ніч проти 21 лютого російські війська атакували Київську область безпілотниками. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами Калашника, вночі в області працювали сили ППО по дронам. Внаслідок атаки постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

«Унаслідок ворожоі атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку», – додав.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки, повідомили у ДСНС України.

До слова, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги.