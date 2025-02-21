На Київщині сапери знищили бойову частину БпЛА «Герань-2»

Фахівці ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки

Рятувальники закликають не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про знахідку за номером 101

У лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки, повідомили у ДСНС України.

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» фото: ДСНС України/Facebook

Рятувальники нагадують правила безпеки:

Не наближайтеся до підозрілих предметів.

Не чіпайте й не намагайтеся їх знешкодити.

Негайно повідомте рятувальників за номером 101.

Нагадаємо, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги.