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На Київщині сапери знищили бойову частину БпЛА «Герань-2»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині сапери знищили бойову частину БпЛА «Герань-2»
Фахівці ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки
фото: ДСНС України/Facebook

Рятувальники закликають не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про знахідку за номером 101

У лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Про це  інформує «Главком» із посиланням на ДСНС  України

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки, повідомили у ДСНС України.

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2»
Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА «Герань-2»
фото: ДСНС України/Facebook

Рятувальники нагадують правила безпеки:

  • Не наближайтеся до підозрілих предметів.
  • Не чіпайте й не намагайтеся їх знешкодити.
  • Негайно повідомте рятувальників за номером 101.

Нагадаємо, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги.

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Теги: ДСНС правила безпеки правила Київщина

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