Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури, за словами т.в.о. голови обласної військової адміністрації, не допущено
У Бориспільському, Фастівському та Обухівському районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження, постраждала літня жінка. Про це у Telegram повідомляє т.в.о. голови обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, у Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці, без госпіталізації.
У Бориспільському районі кількість пошкоджених приватних будинків зросла до 10.
У Фастівському районі пошкоджений один приватний будинок.
В будинках пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі і два автомобілі.
В Обухівському районі ліквідували пожежу нежитлових приміщень.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури, за словами т.в.о. голови обласної військової адміністрації, не допущено.
«Усім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом із місцевою владою та міжнародними партерами», – запевнив Калашник.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.
У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
Також, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.
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