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Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
У Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес
фото: Mykola Kalashnyk, Telegram

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури, за словами т.в.о. голови обласної військової адміністрації, не допущено

У Бориспільському, Фастівському та Обухівському районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження, постраждала літня жінка. Про це у Telegram повідомляє т.в.о. голови обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка фото 1
фото: Mykola Kalashnyk, Telegram

За його словами, у Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Бориспільському районі кількість пошкоджених приватних будинків зросла до 10.

У Фастівському районі пошкоджений один приватний будинок.

В будинках пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі і два автомобілі.

В Обухівському районі ліквідували пожежу нежитлових приміщень.

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У Бориспільському, Фастівському та Обухівському районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження
фото: Mykola Kalashnyk, Telegram

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури, за словами т.в.о. голови обласної військової адміністрації, не допущено.

Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка фото 2
фото: Mykola Kalashnyk, Telegram

«Усім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом із місцевою владою та міжнародними партерами», – запевнив Калашник.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Також, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Теги: ракетна атака стрес ворог Микола Калашник населення жінка будинок Київщина

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