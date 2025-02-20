На Київщині внаслідок атаки російських дронів постраждав чоловік

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки на Київщині

Унаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1988 року із різаною раною ноги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За словами Калашника, чоловік отримав всю необхідну медичну допомогу і госпіталізації не потребує.

фото: Mykola Kalashnyk/Telegram

«Станом на 13:00 унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області», – повідомив т.в.о. голови Київської ОДА.

За словами Калашника, у Білоцерківському районі пошкоджено 14 приватних будинків та чотири автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного жилого будинку.

У Вишгородському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль та господарські будівлі.

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Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки фото: Mykola Kalashnyk/Telegram, ДСНС Київщини

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки, зазначив Калашник.

Нагадаємо, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога в столичному регіоні.

Раніше, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження у двох районах.

Також у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.