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У Білоцерківському районі сьогодні буде гучно: влада звернулася до жителів регіону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Білоцерківському районі сьогодні буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
Жителів навколишніх населених пунктів закликали зберігати спокій
фото з відкритих джерел

Час проведення вибухів на Ольшаницькому родовищі гранітів з 08.30 до 16.30 

У Білоцерківському районі сьогодні, 6 лютого, проводитимуть технологічні вибухові роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів. Заходи триватимуть з 08.30 до 16.30, місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Про це йдеться в повідомленні Білоцерківської районної військової адміністрації.

«Повідомляємо, що з метою розпущення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції, на Ольшаницькому родовищі гранітів 6 лютого 2025 року з 8.30 до 16.30 заплановане проведення вибухових робіт.», – йдеться в повідомленні.

Жителів навколишніх населених пунктів закликали зберігати спокій.

Нагадаємо, 28 січня, на території Вишгородського району проводилися планові вибухові роботи. У регіоні можуть бути чутні звуки вибухів – мешканців області просять зберігати спокій. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Теги: влада Київщина Біла Церква

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