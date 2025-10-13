Головна Київ Новини
Захист столиці від повітряних ударів. Кличко умив руки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Кличка, будувати укриття для найважливіших об’єктів другого рівня мало Агенство з відновлення при Мінінфраструктури
фото: dsns.gov.ua/ДСНС (ілюстративне)

Мер Києва відповів на слова президента України про захист енергетичної інфраструктури столиці

Рішення щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури в умовах війни мають формувати військові і силовики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

«Будь-який інший формат, коли питання захищеності енергосистеми України виносять у публічну площину, а думку дилетантів поширюють як експертну, завдає суттєвої шкоди в питанні оборони. Зокрема, й іміджу сил ППО», – заявив він.

Як зазначив Кличко, Рада оборони столиці затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів. Були ухвалені консолідовані рішення, на основі яких були реалізовані заходи не тільки стосовно комунальних об’єктів. Йшлося і про облаштування захисту обʼєктів критичної інфраструктури також державної і приватної власності, що розташовані в місті. За його словами, всі заходи нібито були здійснені згідно з вимогами Генштабу ЗСУ.

Голова КМДА наголосив, що після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, було сформовано програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів другого рівня. Це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття.

За словами Кличка, роботу зі зведення бетонних укриттів мало виконувати Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд.

«Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить. З огляду на всю маячню і маніпуляції, які несуться останніми днями, в мене одне питання: пошкоджені ворожими ракетами і дронами обʼєкти критичної інфраструктури по всій країні не захистив теж Кличко?» – написав мер Києва.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. На запитання, чому подекуди трансформатори захищені лише мішками з піском, Зеленський відповів, що існують об’єкти настільки великі – «розміром із село», – що звести на них будь-які захисні споруди чи системи ППО просто неможливо.

«Але я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх», – заявив Зеленський.

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

