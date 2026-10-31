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Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цими вихідними, 31 жовтня та 1 листопада, в Києві відбудуться традиційні сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема,  у суботу 31 жовтня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 1 листопада ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на українському ринку третій тиждень поспіль фіксується зростання вартості помідорів. Згідно з даними аналітиків, наразі українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними.  

До слова, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм

Теги: Київ продукти ярмарок

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