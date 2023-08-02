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На Одещині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що група безпілотних літальних апаратів типу Shahed рухається над акваторією Чорного моря 

У ніч на 2 серпня у Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Мешканці всієї Одеської області, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогові», - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, група безпілотних літальних апаратів типу Shahed рухається над акваторією Чорного моря, прямуючи у бік півдня Одеської області у напрямку Ізмаїла.

Нагадаємо, що у ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.

Теги: вибух окупанти ЗСУ Одеса

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