Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині

Унаслідок атаки ніхто не постраждав

Уночі ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Про це повідомляє «Главком» з посилання на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

«Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. На цей час відомо про щонайменше двох загиблих.

Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.