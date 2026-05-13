Нічна атака на Київщину: сили ППО збили близько 30 ворожих цілей

За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз у небі над країною перебуває понад сотня російських безпілотників

Російська армія продовжує атакувати столичний регіон – цієї ночі над Київщиною було уражено близько трьох десятків ворожих цілей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«Ще одна ніч, коли Київщина вистояла завдяки тим, хто тримає небо над нашими громадами. Поки Київщина жила своїм звичним життям – люди готувалися до нового дня, діти збиралися до школи – наші екіпажі перехоплювачі усю ніч тримали небо над їх домівками», – зазначив він.

За його словами, загалом у межах проєкту «Чисте небо» постійно працює понад сотня досвідчених екіпажів.

«Результат цієї роботи – це збережені життя та спокій наших людей. Загалом у межах реалізації проєкту «Чисте небо» вже збито більше 3250 ворожих цілей», – поінформував очільник ОВА.

За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз у небі над країною перебуває понад сотня російських безпілотників, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак.

Нагадаємо, повітряна тривога на Київщині була оголошена близько шостої ранку, у деяких районах небезпека триває і досі.