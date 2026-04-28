У Києві лунають вибухи, працює ППО

До відбою киянам варто перебувати в укритті

У Києві після оголошення повітряної тривоги сьогодні, 28 квітня, пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», – наголосили у Київській міській військовій адміністрації.

«На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав мер столиці Віталій Кличко.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні.