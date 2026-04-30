РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026

Дайджест новин 30 квітня 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. Російські війська атакували Дніпропетровську область. Національний банк залишив облікову ставку без змін.

«Главком» склав добірку головних подій 30 квітня.

Росія атакувала Дніпропетровщину

У Дніпровському районі внаслідок російської атаки загинула жінка. 18 людей постраждали, з них семеро – у лікарні.

Загалом протягом дня російська армія завдала майже пів сотні ударів по Дніпропетровщині, унаслідок чого одна людина загинула, ще 22 дістали поранення. Для ударів ворог застосовував безпілотники й артилерію.

У Дніпрі через ворожий удар знищені автомобілі на території підприємства, також виникли пожежі, пошкоджень зазнала будівля, яку не експлуатували. Одна людина дістала поранення.

Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ

Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України у межах інституційної системи Ради Європи. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Окрім України, конвенцію вже ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.

«Україна високо цінує лідерство цих держав і закликає інші країни-підписанти Конвенції якнайшвидше завершити відповідні внутрішньодержавні процедури – кожен наступний акт ратифікації наближає момент набрання Конвенцією чинності та початок роботи Комісії в інтересах усіх постраждалих від російської агресії», – заявило МЗС України.

Документ є другим елементом міжнародного компенсаційного механізму поряд із Реєстром збитків та майбутнім компенсаційним фондом. Передбачається, що Комісія працюватиме як незалежний міжнародний орган у системі Ради Європи.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нацбанк залишив облікову ставку без змін

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Президент відзначив прикордонників держнагородами

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами, стрічками «За мужність та відвагу» й почесними найменуваннями прикордонників і підрозділи ДПСУ з нагоди їхнього професійного дня.

Очільник України подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, у Запорізькій та Одеській областях, а також усім підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні.

Вдячний за те, що українські прикордонники, всі підрозділи, розвідка нашої прикордонної служби справді ефективні. Ми пишаємося сформованими бойовими бригадами «Помста», «Форпост», «Сталевий кордон», «Гарт» та мобільним прикордонним загоном «Дозор», – сказав він.

