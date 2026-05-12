На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт

Ростислав Вонс
Рятувальники ліквідували займання Джерело: https://censor.net/ua/p4002825
фото: ДСНС

Через ворожу атаку загорівся трансформатор

У Краматорському районі Донецької області російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, унаслідок атаки виникло займання трансформатора та розлитого мастила. «Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

