Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху
Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області
фото: Національна поліція України

Внаслідок вибузу поранення отримав чоловік, йому надали допомогу на місці

Поліція Київщини затримала двох зловмисників, причетних до скоєння терористичного акту в Броварах. Фігуранти діяли за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався ввечері 13 квітня. О 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік, йому надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

Місце, де стався вибух
Місце, де стався вибух
фото: Національна поліція України

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, вибухотехніки, а також співробітники СБУ. Силовики діяли за алгоритмом терористичної загрози: територію оточили, а мешканців попередили про можливі повторні вибухи.

Наслідки вибуху
Наслідки вибуху
фото: Національна поліція України
Вилучені речові докази
Вилучені речові докази
фото: Національна поліція України

Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Встановлено, що зловмисники виконували завдання спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Розподіл ролей був наступним:

  • один із фігурантів безпосередньо заклав вибуховий пристрій;
  • інший – встановлював мобільний телефон для дистанційного спостереження за об'єктом.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, сім-картки, а також компоненти вибухівки та електросірники.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Фігурантам загрожує тривалий термін ув'язнення.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині пролунав вибух. За словами поліції, ймовірно, йдеться про теракт. 

25 березня, 15:52
