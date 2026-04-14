Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху

Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області

Внаслідок вибузу поранення отримав чоловік, йому надали допомогу на місці

Поліція Київщини затримала двох зловмисників, причетних до скоєння терористичного акту в Броварах. Фігуранти діяли за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався ввечері 13 квітня. О 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік, йому надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

Місце, де стався вибух фото: Національна поліція України

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, вибухотехніки, а також співробітники СБУ. Силовики діяли за алгоритмом терористичної загрози: територію оточили, а мешканців попередили про можливі повторні вибухи.

Наслідки вибуху фото: Національна поліція України

Вилучені речові докази фото: Національна поліція України

Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Встановлено, що зловмисники виконували завдання спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Розподіл ролей був наступним:

один із фігурантів безпосередньо заклав вибуховий пристрій;

інший – встановлював мобільний телефон для дистанційного спостереження за об'єктом.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, сім-картки, а також компоненти вибухівки та електросірники.

❗️Теракт у Броварах: поліція повідомила деталі про затриманих



Вибух стався 13 квітня о 22:08 біля приватного будинку, поранення отримав чоловік.



До скоєння злочину причетні 23-річний житель міста Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Фігурантам загрожує тривалий термін ув'язнення.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині пролунав вибух. За словами поліції, ймовірно, йдеться про теракт.