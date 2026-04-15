Росіяни атакували адмінбудівлю у Дніпрі

Іванна Гончар
Росіяни атакували адмінбудівлю у Дніпрі
Пожежа в Дніпрі після обстрілу РФ
фото: соціальні мережі

У ніч на 15 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, пише «Главком».

Внаслідок атаки сталося займання адміністративної будівлі. За попередніми даними, 29-річна жінка дістала поранень через атаку. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, вдень, 14 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинуло п'ять людей, ще щонайменше 20 – постраждали. 15 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії.

Росіяни атакували адмінбудівлю у Дніпрі
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
