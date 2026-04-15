Росіяни атакували адмінбудівлю у Дніпрі

Пожежа в Дніпрі після обстрілу РФ

У ніч на 15 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, пише «Главком».

Внаслідок атаки сталося займання адміністративної будівлі. За попередніми даними, 29-річна жінка дістала поранень через атаку. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, вдень, 14 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинуло п'ять людей, ще щонайменше 20 – постраждали. 15 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії.