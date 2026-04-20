Здавав військові об’єкти за криптовалюту: жителю Київщини загрожує довічне

glavcom.ua
Ірина Міллер
Чоловік усвідомлював, що спілкується з представником держави-агресора, але погодився на співпрацю
фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Затриманий знімав відео з розташуванням техніки та військовослужбовців і передавав ці матеріали представнику РФ

40-річний чоловік передавав ворогу координати військових об’єктів та знімав переміщення техніки ЗСУ для коригування ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, затриманий житель Київщини в лютому 2026 року через месенджер Telegram вийшов на зв’язок із представником ворожих спецслужб, який пропонував заробіток за завдання. Повідомляється, що чоловік усвідомлював, що спілкується з представником держави-агресора, але погодився на співпрацю.

Повідомляється, що підозрюваному росіянами було поставлено завдання: здійснювати відеофіксацію місць розташування українських військових об’єктів, а також передавати координати, маршрути та іншу інформацію, необхідну для коригування ударів. Надалі чоловік знімав відео з розташуванням техніки та військовослужбовців і передавав ці матеріали представнику РФ.

Прокуратура повідомляє, що за свою «роботу» підозрюваний отримував грошову винагороду – як у гривнях, так і у криптовалюті.

Наприкінці березня правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час виконання чергового завдання, в порядку ст. 208 КПК України. Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провина чоловіка буде доведена – йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. 

Нагадаємо, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка  винуватим у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Житель Сумської області з грудня 2024-го спілкувався у Telegram із невстановленою особою з номером російського оператора стільникового звʼязку. І з березня до серпня 2025-го передавав йому відомості про розташування українських військових. Співрозмовника цікавило, зокрема, місцезнаходження підрозділів протиповітряної оборони

До слова, Дніпровський районний суд столиці виніс вирок киянці, яка шпигувала за Силами оборони на користь агресора. Найближчі 15 років зрадниця проведе за ґратами з повною конфіскацією майна. 

Теги: російські агенти державна зрада Київщина

